Dois homens ficam feridos em acidente durante perseguição policial

Data: 24/09/2018



Dois homens ficaram feridos, na tarde desta segunda-feira, 24, após sofrerem um acidente durante uma perseguição policial no bairro do Vergel do Lago.

Segundo informações policiais, a dupla, identificada como José Soares de França Neto, de 22 anos, e Carlos Antônio de Andrade Araújo, de 28 anos, é suspeita de tentar roubar a bolsa de uma mulher no Vergel do Lago. No momento do suposto assalto, uma guarnição policial passava pelo local e tentou abordá-los.

Os acusados empreenderam fuga em uma motocicleta e foram perseguidos pelos militares. Em uma das ruas do bairro, os suspeitos caíram da motocicleta e foram alcançados pelos policiais. José Soares recebeu uma pancada na cabeça e teve prioridade no atendimento do Corpo de Bombeiros, que o levou ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche.

Já Carlos Antônio teve ferimentos leves e recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente. Carlos deverá ser encaminhado também ao HGE.

A PM informou que Carlos Antônio já possui passagem pela polícia por assaltos. Apesar da perseguição policial, os suspeitos devem ser soltos uma vez que a vítima não foi localizada.



Fonte: AL24horas