Ex-PM tenta matar companheira e comete suicídio dentro de carro, em Maceió

Data: 24/09/2018



Um ex-PM tentou matar a tiros a ex-mulher e depois tirou a própria vida, após uma discussão dentro do carro, no bairro do Osman Loureiro, parte alta de Maceió. Alcir Feitosa dos Santos, de 52 anos, foi expulso da corporação há 30 anos por indisciplina e trabalhava atualmente na Guarda Municipal de Maceió, onde ingressou em 1996.

A vítima, Marcia Cristina Alexandre dos Santos ,de 48 anos, foi atingida com tiros no peito, cabeça e barriga. Ela recebeu os primeiros socorros do Samu ainda dentro do carro, um HB-20 vermelho, estacionado nas imediações da principal praça do Osman, e foi conduzida em estado grave até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada. Após efetuar os disparos, Alcir atirou na boca e morreu na hora.

Uma pistola Taurus ponto 380 foi encontrada no local, bem como várias cápsulas deflagradas. Ela estava registrada em nome do ex-policial.

O IML e o Instituto de Criminalística foram acionados e estiveram no local para realizar os levantamentos necessários. Vídeos e imagens do crime foram enviados à redação do TNH1, mas por conta do conteúdo extremamente violento, não serão divulgados.

Por meio de nota a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (Semscs) lamentou o ocorrido. Leia na íntegra:

O secretário municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, coronel Ivon Berto, e toda a equipe de servidores lamentam e se solidarizam com os familiares e amigos diante da tragédia ocorrida com o guarda municipal Alcir Feitosa dos Santos e sua ex-mulher, no último domingo (23). O servidor estava na corporação desde o ano de 1996 e tinha conduta exemplar no desempenho de sua função.

A Semscs aguarda a apuração dos fatos, ao tempo em que informa que o sepultamento do corpo será às 16 horas desta segunda-feira (24), no Memorial Parque Maceió, no Benedito Bentes.

Fonte: TNH