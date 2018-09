Programa das cestas nutricionais realiza procedimento de liberação no equipamento de reconhecimento facial para gestantes e nutrizes

Data: 24/09/2018



Em virtude da mudança da sede do Cadastro único que passa a funcionar, na Rodovia Joaquim Gonçalves, número 606, no prédio do antigo juizado especial e por conta da entrega das cestas durante o evento Penedo Avança, a Secretaria Municipal do Trabalho Habitação e Assistência Social (Semthas), por meio da coordenação do Programa das cestas nutricionais informa que o atendimento as gestantes e nutrizes, para liberação das cestas nutricionais no programa informatizado de reconhecimento facial ocorrerá nos dias 25 e 26 de setembro, das 8h às 12h, quando estará havendo um mutirão para a liberação das cestas no sistema, na sede do programa em Penedo.

Na ocasião haverá um funcionário que junto com as equipes do CRAS estará consultando o número do NIS das crianças, caso seja necessário. Após a liberação no sistema informatizado, todas as beneficiarias irão receber um vale para buscar sua cesta nutricional, no próximo dia 27, quinta-feira durante o Penedo avança, que será realizado no Ginásio do Complexo educacional e esportivo Alcides Andrade, antigo Sesi.

De acordo com a Assistente Soical Leidy Ane Oliveira, Coordenadora do Programa das cestas nutricionais em Penedo, é necessário a seguinte documentação para liberar a cesta nutricional no sistema: Identidade, Cartão de gestantes, Cartão de vacina com as anotações de vacinas e consultas da criança, Cartão do programa, NIS da criança/ folha resumo do cadastro único.

Além disso, ocorrerá a liberação no sistema informatizado nos CRAS dos bairros Santo Antônio e Senhor do Bonfim, sendo que nos dias 24, 25 e 26 de setembro das 8h as 12h , o atendimento ocorrerá no CRAS Santo Antônio, para as gestantes e nutrizes referentes aos Postos de saúde : Rosete Andrade, São Jose, Gabriel 04 e 05, José Edileno/ Mata atlântica/ Raimundinho, centro. Já no dia 24, será a vez do CRAS Senhor do Bonfim, com atendimento de 8h às 16h, que receberá as gestantes e nutrizes dos postos: Cohab, vitória, vila Matias, Santa Isabel e Raimundinho.

Leidy Ane Oliveira, Coordenadora do Programa das cestas nutricionais em Penedo também avisa as gestantes e nutrizes, que façam parte dos grupos de convivência do CRAS Santo Antônio e CRAS Senhor do Bonfim, que as mesmas irão receber as cestas nutricionais, no dia da reunião no próprio centro de referencia ao qual é participante.



Fonte: Ascom/PMP