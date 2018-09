Associação das Bordadeiras de Penedo inaugura brinquedoteca para as crianças

Data: 25/09/2018



A Associação das bordadeiras de Penedo (Pontos e Contos) inaugurou na última segunda-feira (24), a nova brinquedoteca da instituição que foi doada pela Arquiteta e Primeira Dama Dalila Cabral e também pela Odontóloga Alil Curvello. O evento contou com a presença do Prefeito de Penedo Március Beltrão, secretários municipais, Presidente da Associação das bordadeiras Francisca Lessa, Coordenadora de Comunicação Marta Martyres, além das bordadeiras que fazem parte da instituição, principais beneficiárias que terão um espaço para deixar as crianças brincando confortavelmente, enquanto realizam suas atividades diárias.

As artesãs da Associação das bordadeiras de Penedo produzem diversas peças com técnica e belezas variadas, integrando a cultura da cidade dos sobrados. A Associação denominada de Pontos e contos produz verdadeiras obras de arte , em forma de bordados que encantam a penedenses e turistas. Atualmente 40 pessoas trabalham diariamente costurando, desenhando e bordando blusas, batas, vestidos, saias e roupas de cama e mesa.

Emocionada a Presidente da associação das bordadeiras Francisca Lessa falou que esse era um sonho antigo das mulheres que compõem o projeto e que a partir de então torna-se realidade, passando a ter um lugar para que as crianças brinquem , enquanto as mesmas realizam os bordados, já que anteriormente as crianças não tinham onde brincar enquanto as mães trabalhavam.

Fonte: Ascom/PMP