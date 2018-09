Fifa The Best: Modric bate Cristiano Ronaldo e Salah e é eleito melhor do mundo

Data: 24/09/2018



O croata Luka Modric foi eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo na temporada 2017-2018. Ele desbancou Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Mohamed Salah, do Liverpool, para ficar com o troféu. O meia do Real Madrid obteve 29,05% dos votos. O português ficou com a segunda colocação, com 19,08%, e o egípcio em terceiro, com 11,23%.

Assim ficou o top-10:

Modric (29,05%)

Cristiano Ronaldo (19,08%)

Salah (11,23%)

Mbappé (10,52%)

Messi (9,81%)

Griezmann (6,69%)

Hazard (5,65%)

De Bruyne (3,54%)

Varane (3,45%)

Kane (0,98%)

Modric também acabou com a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que se alternaram na primeira colocação do prêmio nas últimas dez edições. O último jogador que havia conquistado a taça antes do reinado do português e do argentino havia sido o brasileiro Kaká, em 2007.

O prêmio foi entregue pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. No palco, Modric fez questão de agradecer aos torcedores e companheiros de Croácia e Real Madrid e ainda fez um compatriota chorar: o ex-jogador Zvonimir Boban.

O jogador também fez um rápido discurso em espanhol e em croata.

– Gostaria de agradecer ao meu clube, o Real Madrid, aos meus companheiros e aos torcedores pelo carinho que mostram sempre.

Modric ficou com o prêmio após a ótima temporada por Real Madrid e pela Croácia. Com o time espanhol, ele foi fundamental na conquista do tricampeonato da Liga dos Campeões. Pela seleção, foi uma das estrelas da equipe que conquistou o vice-campeonato da Copa do Mundo da Rússia. Na decisão, o time foi derrotado pela França por 4 a 2.

os votos brasileiros, Modric foi escolhido o melhor do mundo pelo técnico Tite. O treinador do Brasil apontou o egípcio Salah para a segunda colocação, e o português Cristiano Ronaldo como terceiro. Já o zagueiro Miranda, que votou por ser o capitão da Seleção, escolheu a seguinte ordem: Cristiano Ronaldo, Mbappé e Messi.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não compareceram ao evento organizado pela Fifa. Os representantes dos jogadores alegaram o cronograma de compromissos apertado para que os dois atletas pudessem estar na cerimônia do Fifa The Best.

Fonte: Globoesporte