Secretaria de saúde realiza na UPA atividades alusivas ao Setembro Amarelo

Data: 25/09/2018



A Secretaria Municipal de Saúde, em virtude da campanha Setembro amarelo, mês dedicado a prevenção ao suicídio está desenvolvendo na Unidade de Pronto Atendimento, uma série de palestras com o assistente social, Charles Petuba, para os paciente que estão esperando por atendimento. O objetivo é conscientizar a população a cerca do problema, para que possam assim auxiliar aquelas pessoas que tem maiores chances de cometer suicídio.

O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque internacionalmente o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, por iniciativa da Internacional Association for Suicide Prevention. A ideia é promover eventos que abram espaço para debates sobre suicídio e divulgar o tema alertando a população sobre a importância de sua discussão.

Dessa forma o assistente social da UPA, Charles Petuba, juntamente com as outras Assistentes Sociais do Setor ( Dra Iolanda e Dra Silvana), apoiado pela Diretoria da UPA, estão ministrando durante todo o mês de setembro na unidade de Pronto Atendimento UPA, palestras nas salas de espera com intuito de ampliar o leque de discussões objetivando alertar a sociedade para a Prevenção desse mal.

Durante suas explanações é abordado a importância em conversar com pessoas que possuem problemas de vários tipos, que possam levar ao suicídio, como forma de auxilia-las, podendo assim salvar muitas vidas. Também explicou para o público sobre as mais recorrentes motivações que levam as pessoas a cometerem esse ato.

De acordo com o assistente social da UPA, Charles Petuba, a campanha traz o Slogan “Falar é a Melhor Solução”, estando a UPA de Penedo em consonância com as diretrizes nacionais da campanha e sempre está atualizada com essas diretrizes.

Fonte: Ascom/PMP