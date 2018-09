Clássico entre CRB x CSA contará com a segurança de mais de 400 policiais

Mais de 400 policiais militares irão participar do esquema de segurança montado pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC) para atender os torcedores no clássico entre CRB e CSA, neste sábado (29), no estádio Rei Pele.

A partida é pelo Campeonato Brasileiro da Série B e a expectativa entre as duas torcidas é muito grande. Além do número de PMs, ainda foi disponibilizado para o clássico 30 viaturas, 11 motocicletas, 28 conjuntos e dois helicópteros.

Coordenador do esquema de segurança, o tenente-coronel Marlon Araújo destacou que erros cometidos no último clássico serão servirão de acertos e ajustes para esta nova partida. A prioridade é tomar todas as medidas necessárias para que o torcedor possa assistir à partida em paz.

Os dois helicópteros da Secretaria de Segurança Pública (SSP) serão usados no esquema. Os portões serão abertos a partir das 14h30, com a partida com previsão para começar às 16h30.

Além disso, o trânsito entorno do estádio será interditado a partir das 13h.

Fonte: CadaMinuto