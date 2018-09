Escolas alagoanas participam da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica neste sábado (29)

Data: 26/09/2018

Quarenta e cinco escolas da rede pública e particular de Alagoas participam neste sábado (29) da etapa estadual da fase prática da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Ao todo, 180 alunos estão confirmados para o evento, cujo início está previsto para 8h no ginásio da CDR, no Cepa, estendendo-se até 17h30.

A etapa prática é dividida em três níveis: nível 0, para alunos do 1o ao 3o ano do fundamental; nível 1 que vai do 1º ao 8º ano do fundamental; e o último nível, do 8º e 9º do Fundamental, Ensino Médio e técnico.Nesta etapa, as equipes participam de simulações em áreas de desastres onde o robô, autônomo, deverá resgatar e salvar as vítimas.

Os vencedores dos níveis 1 e 2 representarão Alagoas na etapa nacional da OBR, que ocorre de 06 a 09 de novembro em João Pessoa, na Paraíba.

Em junho, também foi realizada a fase teórica da olimpíada, onde os alunos fizeram uma prova.

Fonte: Educação Alagoas