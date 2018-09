Solenidade premia vencedores do concurso de redação sobre o trânsito realizado pela SMTT e Secretaria de Educação

Data: 26/09/2018



Em decorrência da Semana nacional de trânsito ocorrida no período de 18 a 25 de setembro, comemorando também o dia do trânsito, a Secretaria municipal de educação- Semed e a Superintendência Municipal de Transporte e Transito- SMTT realizaram na última terça-feira (25), a premiação das redações vencedoras do concurso que visa à abordagem sobre o tema, por alunos do 9º ano das escolas municipais. Durante o evento foi entregue para os dois vencedores os tablets, premiação definida pelo concurso. Além disso ocorreu uma palestra com o capitão da PM Marcos Antônio Costa, especialista e palestrante sobre o trânsito.

O evento contou com a presença do Superintendente da SMTT, Ricardo Araújo, Secretário municipal de finanças Arlindo Salvador, representando o município, coordenadores municipais, funcionários públicos, alunos das escolas participantes, entre outros.

A semana nacional de transito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, tendo em 2018 o lema: “Nos somos o trânsito”, que acompanha a evolução das ações de campanha de educação de trânsito, do Denatran e dos órgãos participantes nos anos anteriores, integrando também as ações da década mundial para a segurança do trânsito; que compreende os anos de 2011 à 2020, com o tema “Como melhorar o trânsito em sua cidade”.

A Coordenadora Pedagógica da Secretaria municipal de educação, Lúcia pereira, falou em nome da Secretaria Cyntia Alves, destacando o objetivo principal de integrar os alunos com o tema, na qual todos os alunos participantes receberão certificados de participação.

Durante a premiação foi entregue um tablet, oferecido ao segundo colocado pela Semed e ao ganhador foi entregue outro tablet pela SMTT , os vencedores foram os alunos: Rian, da escola municipal Paulo VI 2º colocado, e Hanne Peixoto da Escola municipal José da Costa Mangabeira, 1ª colocada, respectivamente.

O Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito Ricardo Araújo destacou que o governo municipal trabalha em prol da sociedade e da qualidade do trânsito em Penedo. Enfatizando a importância da educação para o transito. “Não existindo alternativa, a não ser educar a população para o trânsito, com o objetivo de promover um trânsito mais humanizado”.

Também explicou as obrigações de motoristas e pedestres, a exemplo de respeitar as sinalizações de trânsito e elogiou as redações produzidas pelos alunos, na qual os mesmos entenderam o proposito da Semana nacional de trânsito, demonstrando conhecimento sobre o tema.

Palestra

A Palestra com o capitão da Polícia Militar Marcos Antônio Costa, especialista e palestrante sobre trânsito abordou a definição de trânsito, de acordo com a o CBT- Código Brasileiro de Trânsito que o define como a:

“Utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga”.

De Acordo com o palestrante, o trânsito é também o resultado da distribuição dos diversos tipos de uso do solo das cidades e dos deslocamentos diários das pessoas para trabalhar, se educar, se divertir, cuidar da sua saúde, retornar à residência, etc.

Outro ponto abordado foi a obrigatoriedade do uso do capacete e a sua importância e utilidade na prevenção de traumas em acidente, o que salva muitas vidas, destacando que a história desse equipamento de segurança remonta ao ano de 1935. Na época o inglês Thomas edward Lawrence, conhecido mundialmente como Lawrence da Arábia, teve um acidente pilotando uma moto Brough superior ss100, em uma estreita estrada perto de sua casa de campo em Clouds hill, Inglaterra no dia 13 de maio de 1935. A partir dai a ciência passou a estudar formas de salvar vidas de motociclistas, após acidentes como esse.

Além disso, o capitão da PM Marcos Antônio Costa destacou a educação para o trânsito, que consta no Art 76 do CBT e deve ser promovida por meio das ações entre órgãos e entidades do Sistema nacional do transito, com a adoção de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre a segurança de trânsito. Salientando também as ações positivas desenvolvidas em Penedo pela SMTT e Prefeitura de Penedo;

“Temos que ter a consciência de que um trânsito mais seguro e humano, depende de todos nos”, enfatizou.

Fonte: Ascom/PMP