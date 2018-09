Com a presença ilustre de Marta, Carlinhos Maia recebe comenda em Penedo

Data: 27/09/2018



humorista alagoano Carlinhos Mais recebeu, na noite dessa quarta-feira (26), na cidade de Penedo, a Comenda Grã Cruz da Ordem do Barão de Penedo, que é a maior honraria oferecida pela prefeitura da cidade ribeirinha a políticos e personalidades que elevam o nome do município alagoano. A jogadora Marta, que essa semana recebeu o prêmio de melhor do mundo pela 6ª vez, esteve presente à solenidade. O evento também contou com a presença da cantora Daniela Mercury.

A entrega da comenda aconteceu no Theatro Sete de Setembro, um dos mais belos de Alagoas. No Instagram, Carlinhos Maia falou sobre a presença de Marta e da importância do título para ele.

“Que orgulho de tudo isso, vocês não têm noção do que representa esse título para mim e minha vila! Ao meu lado fiz questão de ter a rainha @martavsilva10 para declarar ainda mais o amor por todas as mulheres da minha vida! Obrigado Penedo, obrigado Brasil, respeita o Barão”, escreveu.

Marta também postou uma foto ao lado do penedense, com uma legenda bastante carinhosa. “Que noite linda e emocionante. Parabéns @carlinhosmaiaof , você merece todas as homenagens , pelo carinho que tens por sua terra sua gente e principalmente pela sua humildade!”, escreveu a ‘rainha’.

O mais visto

Em junho deste ano, o Instagram divulgou que o alagoano foi a personalidade brasileira com o maior número de visualizações no Stories da rede social. Em nível mundial, ele ficou em segundo lugar, atrás apenas da socialite norte-americana Kim Kardashian.

Fonte: Gazetaweb