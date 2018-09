Pesquisa: diferença de Bolsonaro para Haddad cai de 13 para 5

Data: 27/09/2018

A mais recente pesquisa da Genial Investimentos, divulgada nesta quinta-feira (27), mostra queda de três pontos percentuais do candidato Jair Bolsonaro (PSL). O presidenciável, que estava com 30% dos votos no levantamento anterior, aparece agora com 27%.

Já o candidato do PT, Fernando Haddad, subiu cinco pontos percentuais, de 17% para 22% das intenções dos eleitores.

A diferença entre os dois presidenciáveis diminuiu de 13 pontos para 5, em relação ao último levantamento.

O ex-governador de São Paulo e candidato pelo PSDB, Geraldo Alckmin, subiu três pontos e passou Ciro Gomes (PDT). Em comparação com a última pesquisa, o tucano passou de 7% para 10% das intenções de voto. O pedetista subiu de 7% para 8%.

A pesquisa ouviu mil eleitores entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um intervalo de confiança de 95%.

Segundo turno

No cenário entre Bolsonaro e Haddad para o segundo turno das eleições, o ex-prefeito de SP aparece com 44% dos votos, contra 36% do ex-deputado.

O petista também cresceu cinco pontos, em relação a última pesquisa. O pesselista caiu sete pontos.

A pesquisa considerou apenas os dois primeiros candidatos para fazer a simulação do segundo turno.



Fonte: Exame