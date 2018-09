STJD determina que clássico CRB x CSA terá torcida única; dirigentes prometem recorrer

Data: 27/09/2018



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou nesta quinta que o clássico de sábado entre CRB e CSA será disputado com torcida única. Como o Galo é o mandante do jogo, os azulinos estão proibidos de irem ao Estádio Rei Pelé.

Na decisão, o STJD acatou o pedido do Ministério Público de Alagoas de proibir a entrada de organizadas dos dois clubes e considerou ainda o pedido da Polícia Militar de Alagoas para que o jogo tenha torcida única.

A diretoria do CSA informou que a decisão fere o Estatuto do Torcedor e promete recorrer. No total, foram colocados à venda 15 mil ingressos para o jogo de sábado, sendo 3.500 bilhetes para os azulinos.

Walmar avisou ainda que a situação pode ser revertida até esta sexta.

– Estamos tentado ter essa resposta hoje ainda para tranquilizar a torcida. De qualquer forma, não vejo nada de outro mundo que não possa ser reconsiderado. Acredito que amanhã de manhã podemos ter uma resposta.

Presidente do CRB, Marcos Barbosa disse não concordar também com a decisão.

– Eu sou contrário a essa decisão de torcida única, até porque no primeiro jogo não houve nenhum incidente e já tinha sido acertado que, se não tivesse nada de errado, a segunda partida seria da mesma forma. Por mim, seria jogo de duas torcidas – comentou Barbosa.

Presidente da Federação Alagona de Futebol, Felipe Feijó informou ao GloboEsporte.com que está tomando medidas cabíveis para tentar reverter a decisão.

– Os torcedores de bem não podem ser prejudicados.

O presidente da federação disse ainda que, no momento, nem pensa na possibilidade de ter que ressarcir os torcedores do CSA que compraram ingresso.

A decisão do STJD proíbe ainda o repasse da carga de ingressos para as torcidas de CRB e CSA como visitantes e entrada das organizadas. Esse cenário já vale para a 29ª rodada da Série B.

“Como se denota de forma absolutamente objetiva, as maiores autoridades da Corporação responsável pela segurança do Evento Desportivo, mais do que aconselham, mas rogam, que a partida entre CSA e CRB sejam realizadas, no mínimo, com Torcida única e certamente com a proibição do ingresso das Organizadas no Estádio”, explicou o presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho.

Fonte: Globoesporte