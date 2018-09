Casal é denunciado por tráfico de drogas no Clima bom

Data: 28/09/2018



Policiais do 4º Batalhão prenderam nesta sexta-feira, 28, um rapaz e apreenderam sua companheira, uma adolescente de 17 anos, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, no bairro do Clima Bom. O serviço de inteligência do 4º Batalhão conseguiu informações sobre como funcionava o esquema.

Wesley Moura da Silva, 18 anos e a companheira foram flagrados em sua residência na Rua São José, nº 10, no Clima Bom I, onde a polícia encontrou: 170g de material similar à maconha prensada; 33g de crack; 08g de cocaína; 01 revólver calibre 38, com 15 munições intactas, além de uma espécie de contabilidade do tráfico e a quantia de R$ 1.441,85 (Um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

O casal foi encaminhado à Central de Flagrantes, sendo autuado por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

Fonte: AL24horas