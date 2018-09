Com Theatro lotado Prefeito Marcius Beltrão entrega comenda Barão de Penedo ao influenciador digital Carlinhos Maia

Data: 28/09/2018

O Prefeito de Penedo Március Beltrão entregou na noite da última quarta-feira (27), ao influenciador digital penedense Carlinhos Maia a comenda Gran cruz da ordem Barão de Penedo. A cerimônia foi realizada no Theatro Sete de Setembro, com a presença de: Autoridades municipais, estaduais e federais, empresários, servidores públicos, imprensa, secretários municipais, vereadores e também de diversos artistas e outras personalidades de renome nacional a exemplo da Jogadora de futebol feminino Marta, eleita pela sexta vez a melhor jogadora do mundo, além dos cantores Gabriel Diniz e Felipe Araújo.

A cerimônia teve início com a execução do hino de Penedo, seguido pelo hino nacional Brasileiro que foi cantado pela estrela do axé music e cantora baiana Daniela Mercury, que quebrou o protocolo ao chama-lo ao palco para poder abraça-lo, dizendo-se encantada com o trabalho realizado por ele. Posteriormente foi transmitido um vídeo em homenagem a Carlinhos Maia, em que mostra a trajetória do artista, que recentemente atingiu 1 bilhão de impressões no instaram e que tem divulgado Penedo para todo o Brasil.

Fizeram parte da mesa do evento: O Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão; Vice Prefeito, Ronaldo Lopes; Secretário da Ordem do Mérito Barão do Penedo e Procurador Geral do Município, Francisco Sousa Guerra, Deputados Federais: Maurício Quintella e João Henrique Caldas; Primeira Dama, Dalila Cabral e a jogadora de futebol eleita pela sexta vez melhor do, a Rainha Marta.

Após a leitura do decreto assinado pelo Prefeito Marcius Beltrao em que concede a comenda ao homenageado, Carlinhos Maia fez uso da palavra agradecendo ao título e afirmando que continuará divulgando Penedo para todo o Brasil, contando também como foi a sua trajetória, até a fama, na qual foram muitos anos de luta até atingir o topo das paradas de sucesso, com seus vídeos nas redes sociais e apresentações teatrais em todo Brasil, junto com seus personagens .

O Prefeito, Marcius Beltrão em seu pronunciamento destacou o merecimento de Carlinhos Maia pelo seu sucesso e também no recebimento da comenda Barão de Penedo, pelo homem que ele se tornou e também pelo trabalho que tem realizado na divulgação de Penedo em todo o Brasil.

“Cada um colhe o que planta, esse ditado é o que mais define o momento. Você tem contribuído muito em elevar e levar o nome de Penedo ao mundo. Nada mais justo o reconhecimento com a Comenda da Ordem Barão do Penedo. Sucesso sempre”, destacou.

Após isso os presentes puderam contemplar a apresentação do Cantor Felipe Araújo, uma das revelações nacionais da musica sertaneja.

Fonte: Ascom/PMP