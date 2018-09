Motorista morre e mulher fica ferida após capotamento na AL-101 Sul

Data: 28/09/2018



Um grave acidente na AL-101 Sul deixou o condutor morto e uma mulher ferida, na manhã desta sexta-feira (28), no trecho da rodovia entre a Praia do Francês e a Barra de São Miguel, no Litoral Sul de Alagoas.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar as vítimas de dentro do Cross Fox vermelho e placa de Arapiraca, que tombou no acostamento da rodovia. Foi constatado que o condutor estava sem o cinto de segurança e por isso terminou embaixo do carro.

A jovem, que estava no banco do passageiro, usava o equipamento e teve apenas ferimentos leves, segundo o médico do Samu, que também deu suporte à ocorrência.

A vítima foi identificada como Jonatas Mikael Ferreira de Melo. Ele seria estudante de Engenharia Civil de uma universidade particular em Maceió. A identidade da moça que estava com ele não foi divulgada pelas autoridades.

Fonte: TNH1