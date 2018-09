Penedo Avança é realizado no antigo Ginásio do Sesi com entrega de mais dois veículos para a saúde

Data: 28/09/2018



A Prefeitura de Penedo realizou na última quinta-feira (27), mais uma edição do Programa Penedo Avança, que integra as ações da Secretariais Municipal com diversos serviços ofertados. O evento foi realizado no complexo Educacional e esportivo Governador Moacir Andrade, antigo Sesi ; com a participação do Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, Vice Ronaldo Lopes, secretários municipais e a comunidade dos bairros circunvizinhos, principais beneficiários da ação. Durante o Penedo Avança também foram entregues dois novos veículos Doblôs que serão usados no atendimento dos pacientes da rede municipal de saúde.

O Programa Penedo Avança é realizado periodicamente nas zonas rural e urbana de forma alternada, buscando ampliar a oferta de serviços à população. Durante o Penedo Avança, as ações das secretarias municipais são ofertadas a população de forma unificada. O programa busca facilitar o acesso da população aos serviços prestados pelo poder público, as secretarias municipais levam seus serviços de forma gratuita para a população penedense.

Entre os serviços ofertados estão: Consultas médicas, testes rápidos, medição de glicemia, aferição de pressão arterial, ginástica laboral, aplicação de flúor e orientação nutricional com os profissionais do NASF. Também houve atualização do cadastro único, carteira do idoso, orientações jurídicas, plantão social e inscrição no Id jovem, entrega de cestas nutricionais, emissão de Carteira de Trabalho, corte de cabelo para os públicos masculino e feminino, apresentações culturais, oficinas de manejo de horta comunitária e assistência técnica sobre preparo de solo

No Ginásio do SESI foram entregues 650 cestas nutricionais para gestantes e nutrizes e 190 novos atendimentos, onde além da liberação das cestas também houve cadastramento de novas beneficiárias. A equipe do Cadastro Único também deu suporte nas consultas de NIS e inclusão de novas crianças contando para isso com equipes dos CRAS, SCFV e Criança Feliz que também estiveram envolvidas nas entregas.

O Secretário municipal de saúde Pedro Madeiro destacou a entrega de dois novos veículos para a Secretaria municipal de saúde, além da reforma do Centro de Diagnóstico de Penedo, que teve toda sua estrutura reformada, além da modernização dos equipamentos, com a chegada de diversos aparelhos novos que tornarão o atendimento mais rápido e melhorarão ainda mais a prestação de serviço para a população penedense.

O Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão presente ao evento enfatizou a importância do programa para os diversos bairros e povoados da cidade, além da entrega das cestas nutricionais para gestantes e nutrizes realizada em parceria com o Governo do estado. Também enfatizou a renovação total da frota de veículos da secretaria municipal de saúde, com a aquisição de diversos veículos durante sua gestão, ao qual no período anterior a mesma se encontrava sucateada.

Durante o evento, o Prefeito Marcius Beltrão também visitou a horta comunitária cultivada pela Secretaria de educação e realizou o plantio e a colheita de legumes junto com crianças da rede municipal de educação.

Fonte: Ascom/PMP