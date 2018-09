Prefeito Marcius Beltrão inaugura pavimentação de ruas em Penedo

Data: 28/09/2018



O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão junto com o Vice Ronaldo Lopes, secretários municipais, servidores públicos, vereadores e a população das localidades beneficiadas inaugurou a pavimentação das travessas Fernando Peixoto I, II e III e da rua Arizona na Cohab. As solenidades ocorreram durante as últimas quarta e quinta-feira 26 e 27 de setembro respectivamente. As obras inauguradas eram um sonho antigo daquelas comunidades realizado pela atual administração, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores.

As primeiras ruas a serem inauguradas foram às travessas Fernando Peixoto I, II e II, na localidade conhecida por “gaveta”, na Santa cruz, centro do município. Na ocasião o Vice Prefeito Ronaldo Lopes afirmou que as pessoas da comunidade estavam descrentes quanto a realização da pavimentação, por já ter sido prometida por outros políticos, mas que agora os moradores podem se orgulhar pelo trabalho realizado.

“Mais uma obra transformadora, os moradores antes viviam com dificuldade, com água empossada nas portas de suas casas e agora as pessoas pode m transitar pelas ruas dignamente, ficar nas portas de suas casas, pois a realidade agora é outra”, afirmou.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão destacou que as obras realizadas pela Prefeitura de Penedo nas comunidades foi fruto de muito trabalho e compromisso com a população.

“O sonho que se sonha junto se torna realidade, essa realização me deixa muito feliz, juntamente com a obra da rua José Coelho, a reforma da escola Irmã Jolenta e o asfaltamento das ruas em parceria com o governo do estado. Com essas e outras realizações transformamos a nossa cidade, obras que são imprescindíveis para o desenvolvimento de Penedo em todas as áreas”, destacou.

O prefeito Marcius Beltrão também inaugurou a pavimentação da rua Arizona na Cohab, outro antigo sonho da população e caminhou pelas ruas da localidade cumprimentando os moradores, que agradeceram pelo trabalho realizado, que transformou a realidade dos que residem naquela comunidade.

Fonte: Ascom/PMP