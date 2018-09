STJD confirma clássico com presença das torcidas de CRB e CSA

Data: 28/09/2018



O Presidente do STJD do Futebol, Paulo César Salomão Filho, deferiu na tarde desta sexta-feira (28), parcialmente, o pedido de reconsideração do CSA para liberação da torcida no clássico com o CRB, neste sábado (29), às 16h30, no Estádio Rei Pelé, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Salomão destacou que a liberação é apenas para o clássico devido a carga de ingressos destinada a equipe visitante já ter sido comercializada.

Confira abaixo parte da decisão do Presidente do STJD:

“Com efeito, a medida que se vindicou e se deferiu, colima evitar tumultos e conflitos no Jogo que ocorrerá amanhã. Sucede que se os ingressos já foram comercializados, estando em mãos dos Torcedores da Equipe Visitante, estes, fatalmente irão se dirigir à Praça Desportiva, sendo certo que impedir sua entrada, evidentemente seria algo absolutamente tenso e potencialmente trágico, podendo gerar justamente a confusão que se pretende impedir.

Presente esta moldura, é que RECONSIDERO em parte a decisão, apenas e tão somente no sentido de que permaneça permitida a entrada da Torcida do CSA no Jogo de 29/09/2018, mantido o repasse da carga de ingressos já destinada ao clube visitante”, explicou.

Ao todo, 15 mil ingressos foram colocados à venda, sendo 3.500 para os azulinos. Segundo a assessoria do CSA, foram vendidos cerca de 2.600 ingressos até esta sexta-feira. A torcida do CSA só poderá comprar seus ingressos na Loja do Azulão.

Os ingressos para a torcida do CRB podem ser encontrados nos seguintes pontos de venda: Poly Sport (Maceió Shopping e Centro), Arena das Torcidas (Amélia Rosa), Estande do Galo (Maceió Shopping), Via Esportiva (Via Expressa), Kiosk Sports (Shopping Pátio).

Fonte: TNH1