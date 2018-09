CRB e CSA passam em branco e empatam sem gols no clássico pela Série B

Data: 29/09/2018



O segundo Clássico das Multidões nesta Série B do Campeonato Brasileiro ficou em branco novamente. CRB e CSA repetiram o placar do primeiro turno e empataram em 0 a 0 na tarde deste sábado (29), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Galo ficou na bronca com a arbitragem de Rodolpho Toski, que expulsou Mazola com vermelho direto aos 40′ da etapa final.

Com o empate, o Galo chegou aos 31 pontos e ficou na 17ª colocação. O Azulão agora tem 47 pontos e está na terceira posição.

Próxima rodada

O CRB pega a Ponte Preta no sábado (6), às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo. O CSA recebe o Paysandu na terça-feira (2), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Fonte: TNH1