Integrante do Comando Vermelho é preso em Alagoas acusado de assassinato

Data: 29/09/2018



A Polícia Militar de Alagoas prendeu no final da manhã deste sábado, 29, em Jaramataia, no interior do Estado, Manoel Alves Oliveira Neto, de 24 anos, acusado de tentativa de assassinato contra um homem que não teve o nome divulgado.

O crime, ocorrido no Centro do município, teria sido praticado segundo o próprio acusado – que disse fazer parte do Comando Vermelho – porque a vítima seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), o que teria despertado a rivalidade.

Depois de efetuar seis disparos contra a vítima, Manoel Alves – conhecido como M2 – fugiu com um comparsa, abandonando uma motocicleta Honda CG 125 cilindradas de cor preta. Mas foi alcançado pelos policiais, que correram ao local do crime, que fica perto do Grupamento Policial Militar (GPM), assim que ouviram os disparos.

“Testemunhas informaram que estava ocorrendo um atentado contra uma pessoa nas proximidades do GPM”, informaram os policiais, no boletim policial. “A guarnição, ao sair do local, encontrou a vítima ferida por disparos de arma de fogo bem como conseguiu visualizar os suspeitos com arma em punho”, acrescentaram.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Emergência do Agreste em Arapiraca,para receber atendimento médico.Já o acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de Batalha, onde foi preso em flagrante.

por Carlos Nealdo/Gazetaweb