Campanha da LBV destaca histórias de mulheres que venceram desafios e transformaram suas vidas

Data: 30/09/2018



A Legião da Boa Vontade (LBV) promove importante campanha de mobilização social com o objetivo de angariar recursos para fortalecer ainda mais as ações que realiza em todo o Brasil, por meio de suas 82 unidades de atendimento. Intitulada Eu ajudo a mudar, a iniciativa convida os diversos setores da sociedade a fazer doações para a manutenção dos programas socioeducacionais que a LBV desenvolve nas cinco regiões brasileiras em prol de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, gestantes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Nesta edição, a campanha destaca a importância da Solidariedade ao compartilhar a trajetória de mulheres batalhadoras que tiveram suas vidas transformadas graças ao imprescindível apoio e ao engajamento de colaboradores, amigos, parceiros e voluntários nas ações humanitárias da LBV. Os relatos dessas mulheres atendidas pela Instituição emocionam pelos desafios que enfrentaram para superar problemas como a depressão, a violência, a fome e o suicídio.

Para muitas famílias chefiadas por mulheres, a única esperança é a Solidariedade. Por isso, convidamos você a fazer parte dessa corrente e a colaborar para que a LBV continue gerando oportunidades, apoiando famílias, transformando vidas e mantendo os serviços que presta diariamente em favor das comunidades em situação de pobreza.

A Instituição tem sua Sede em Maceió, localizada no Bairro de Barro Duro, desenvolve os programas Criança: Futuro no Presente!, Vivência Solidária e Vida Plena (idosos), na qual é promovida dezenas de oficinas como música, arte e cultura, cidadania ecumênica, dança, artesanato e atividades esportivas. As famílias assistidas pela LBV, são oriundas das comunidades do Barro Duro, Novo Mundo, Jacintinho, Feitosa, São Jorge, Tabuleiro, Santa Lúcia, Benedito Bentes e Luiz Pedro I.

Também tem atuação no Agreste e Sertão Alagoano com cestas de alimentos e kits pedagógicos. As ações empreendidas são gratuitas e objetivam a melhoria da qualidade de vida de pessoas e suas famílias.

Acesse www.lbv.org/Historias e veja como a Solidariedade vem transformando a história de milhares de mulheres e de suas famílias.

Visite, apaixone-se e ajude a LBV! Acesse: www.lbv.org/enderecos. Siga, curta e compartilhe as ações da Instituição nas redes sociais: Facebook/LBVBrasil, YouTube/LBVBrasil e Instagram/LBVBrasil.

por Assessoria