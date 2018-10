Mulheres são maioria do eleitorado em AL, mas são minoria entre candidatos

Data: 30/09/2018



No dia 7 de outubro deste ano, a maioria dos eleitores que vão às urnas em Alagoas é do sexo feminino. Mas, do outro lado do jogo, as mulheres ainda ocupam pouco espaço. Elas representam apenas 1/3 dos candidatos nas eleições deste ano.

As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos do sexo masculino em Alagoas são 313 (67,9%), enquanto as do sexo feminino são 148 (32,1%).

Em relação aos eleitores, o estado tem 2.187.967 eleitores aptos a votar em 2018. Deste total, pouco mais da metade são mulheres, 1.165.998 (53,3%). Os homens são 1.021.969 (46,7%).

A situação no estado segue a tendência nacional. No Brasil, as eleitoras são 52,2%, mas há apenas 31,7% de candidatas.

Outros números

O TSE também apresenta outros dados sobre o candidatos de Alagoas. Ao todo, 461 pessoas disputam algum cargo público no estado este ano.

Veja abaixo a divisão de candidatos por etnia, grau de instrução e ocupação (o levantamento não considera as desistências e os casos de indeferimento):

Etnia

cor parda: 221

branca: 196

preta: 41

indígena 3

Grau de instrução

superior completo: 212

ensino médio completo: 147

superior incompleto: 34

ensino fundamental incompleto: 27

ensino fundamental completo: 21

ensino médio incompleto: 14

lê e escreve: 6

Ocupação

outros: 95

empresário: 34

advogado: 28

deputado: 27

comerciante: 19

estudante, bolsista, estagiário e assemelhados: 15

servidor público estadual: 15

Fonte: G1/AL