Manchas escuras surgem em trecho do Rio São Francisco em Piaçabuçu

Data: 01/10/2018



O aparecimento de manchas escuras em um trecho do Rio São Francisco no município de Piaçabuçu, em Alagoas, mobilizou órgãos ambientais. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco informou ao G1 nesta segunda-feira (1) que foram colhidas amostras para análise.

Um vídeo gravado por pescadores da região, ao qual o Comitê teve acesso, mostra diversas manchas no município alagoano, que faz divisa com Brejo Grande, em Sergipe.

Na gravação, é possível ouvir relato de forte mau cheiro. De acordo com o secretário-executivo do Comitê, Maciel Oliveira, é possível que o problema seja matéria orgânica, que se desprendeu do fundo do rio, mas não está descartada a possibilidade de contaminação.

Na última quarta (26), uma equipe do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) fez a coleta da água, que está passando por análise para identificar a origem da mancha.

Maciel Oliveira explicou que as imagens das manchas começaram a ser compartilhadas nas redes sociais há pouco mais de uma semana. O órgão recebeu o vídeo de pescadores da região e, depois de uma apuração, confirmou a existência do problema.

“Foi verificado que o local onde elas apareceram fica no Rio São Francisco, próximo da divisa entre Alagoas e Sergipe. Estive no local com as equipes e, além da mancha, sentimos um forte odor vindo da água. Isso tem assustado pescadores da região”, disse Oliveira.

Além do Ibama e do Comitê, representantes da Chesf e da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) de Sergipe também estiveram no local onde surgiram as manchas e coletaram água.

Apesar das manchas estarem localizadas em um trecho de Alagoas, a análise foi feita por equipes de Sergipe porque, inicialmente, as primeiras informações apontavam que o local era em Brejo Grande. Só quando as equipes chegaram lá, viram que era em Piaçabuçu.

A assessoria de comunicação do Ibama em Sergipe confirmou que foi feita a coleta da água no trecho do rio em Piaçabuçu, mas disse que somente após o resultado da análise poderá passar mais informações sobre o motivo das manchas.

Fonte: G1/AL