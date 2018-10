Prefeitura de Major Izidoro, AL, publica edital de concurso público

Data: 01/10/2018



A prefeitura de Major Izidoro, Sertão de Alagoas, lançou edital de concurso público com vagas em cargos efetivos de níveis fundamental, médio e superior. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (1).

Clique aqui para ter acesso ao edital

As inscrições começam nesta segunda e podem ser feitas até o dia 9 de novembro, através do site da empresa organizadora. Estão sendo ofertadas 134 vagas. (veja a lista no final do texto)

Segundo o edital, as provas estão previstas para 9 de dezembro deste ano. Serão realizadas provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para quase todos os cargos, exceto para o de professor, que contará com prova de título.

Para cargo de nível fundamental, o valor da inscrição é R$ 80, para nível médio R$ 100 e nível superior R$ 120.

Veja as vagas

Agente administrativo – 10

Analista de controle interno – 1

Assistente administrativo educacional – 3

Assistente social – 1

Auditor fiscal – 1

Auxiliar de creche e educação infantil – 6

Auxiliar de merenda escolar – 5

Auxiliar de saúde bucal – 3

Auxiliar de serviços educacionais – 10

Contador – 1

Coveiro – 1

Cozinheiro (CAPS e hospital) – 3

Eletricista – 1

Enfermeiro (Caps) – 1

Enfermeiro plantonista – 3

Fiscal de Tributos – 1

Fisioterapeuta – 1

Gari – 10

Médico ginecologista – 1

Médico pediatra – 1

Médico plantonista – 3

Médico (PSF) – 3

Médico psiquiatra – 1

Médico ultrassonografista – 1

Motorista – 4

Motorista escolar – 4

Nutricionista – 1

Odontólogo (PSF) – 2

Professor – educação infantil (creche e pré-escola) e anos iniciais do Ensino Fundamental – 7

Professor de ciências – 1

Professor de educação física – 1

Professor de geografia – 1

Professor de história – 2

Professor de língua estrangeira (inglês) – 2

Professor de língua portuguesa – 5

Professor de matemática – 4

Psicólogo – 1

Serviços gerais – 15

Técnico de enfermagem – 6

Vigilante – 6

Fonte: G1/AL