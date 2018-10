PRF apreende ônibus e caminhões durante fiscalizações em Alagoas

Data: 01/10/2018



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta segunda-feira (1) que recuperou um ônibus com placas clonadas e dois caminhões com registro de roubo no interior de Alagoas. Os motoristas dos três veículos foram presos.

Os flagrantes foram feitos durante fiscalizações nas BRs 101 e 104, entre sexta (28) e domingo (30). Em uma delas, em União dos Palmares, policiais rodoviários fiscalizavam o trecho e pararam um ônibus que fazia o transporte de alunos do interior para Maceió.

Após consultas, os policiais observaram que havia dados divergentes no documento e características do veículo. Uma fiscalização detalhada confirmou que o veículo estava chassi adulterado e placas clonadas. O motorista, de 36 anos, foi preso e encaminhado com o veículo à Delegacia de Polícia Civil da região.

Na madrugada do sábado (29), outra equipe da PRF fiscalizava trecho da BR-101 em São Sebastião, quando parou um caminhão com placa de Salvador (BA). Ao realizar consulta pela placa do veículo, os policiais descobriram que o veículo possui registro de roubo.

Segundo a PRF, o motorista, de 46 anos, informou que utiliza o veículo fazendo o trecho Norte/Nordeste há dois anos, e que desconhece a queixa de roubo. Ele e o caminhão foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Penedo, no Baixo São Fracisco alagoano.

A última ação aconteceu na manhã do domingo (30), também na BR-101, em São Sebastião. Os policiais fiscalizavam o trecho e pararam um caminhão com carga de gelatinas e canecas de porcelana. O condutor, de 55 anos, afirmou ter saído de Salvador (BA) com destino Campina Grande (PB).

Os policiais descobriram que havia um registro de roubo daquele veículo de carga, desde o dia 13 do mês passado. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da região.

Fonte: G1/AL