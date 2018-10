Alagoas contará com reforço de mais de 4.500 militares nas eleições 2018

Data: 02/10/2018

A Polícia Militar de Alagoas divulgou nesta terça-feira (2) quantos policiais vão trabalhar na capital e no interior durante as eleições. 2018. No total, 4.511 militares farão o reforço no policiamento em todo o estado.

Em Maceió vão trabalhar 1.800 militares, já nas cidades do interior, foram convocados 2.711 policiais.

Segundo o comandante da PM de Alagoas, coronel Marcos Sampaio, as tropas devem sair no sábado (6) para para o interior.

“Os militares vão estar apoiando a Justiça Eleitoral na fiscalização dos locais de votação. Também vamos fazer a segurança nos locais de votação e em áreas próximas”, disse Sampaio.

Em Maceió e mais dez municípios da Região Metropolitana, os militares começam a fazer a segurança das urnas no sábado. Segundo o comandante de policiamento da capital, coronel Neyvaldo, serão dois policiais em cada um dos 305 locais de votação.

“Estamos com um efetivo extra para as eleições. Para isso, for suspensas férias e folgas. O efetivo do 190 será mantido normalmente”, explicou o comandante do CPC.

O comandante disse ainda que, além da equipe motorizada, a segurança nas eleições conta com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Radiopatrulha (RP), Batalhão de Trânsito (BPTran), cavalaria e outros.

Fonte: G1/AL