OAB/AL recebe denúncias eleitorais 24 horas por dia

Data: 01/10/2018



Na reta final para o primeiro turno das eleições deste ano, que ocorre no próximo domingo (07), a Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas (OAB/AL) que está recebendo denúncias eleitorais até nos finais de semana e feriados, 24h por dia.

Conforme divulgado pela assessoria de Comunicação da OAB/AL, assim como ocorreu em 2016, a Seccional disponibiliza contatos via telefone ou e-mail para o recebimento de denúncias, que também podem ser feitas de forma presencial ou por meio do aplicativo lançado pelo Conselho Federal da Ordem, o ‘Contra o Caixa 2’. No site da instituição (www.oab-al.org.br), em um banner na página principal, a população pode preencher um formulário, encaminhando a denúncia à comissão.

As denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelo email ccce@oab-al.org.br, pelo telefone 99176-4952, na sede histórica da OAB Alagoas, localizada no Centro de Maceió e via aplicativo ‘Contra o Caixa 2’, que está disponível para os sistemas Android e IOs e permite a qualquer cidadão denunciar casos suspeitos de prática de caixa 2 eleitoral nas eleições deste ano. “As denúncias podem ser feitas por meio de relato escrito, com a opção de envio de imagens, vídeos e áudios para a formação das provas contra as irregularidades”, explicou o presidente da Comissão, Aldemar Motta Júnior.

Ele ressaltou que dentro de um período de extrema turbulência na política era preciso que a OAB não se furtasse ao protagonismo necessário para trabalhar junto à população a importância do voto para a condução do estado e país.

“O objetivo é sempre buscar o melhor para a sociedade. Tínhamos uma preocupação muito grande: a escolha do voto. A consequência de cada um dos milhares de votos dos alagoanos e brasileiros pode ser boa, com retorno em forma de melhorias para a sociedade, mas também pode ser muito ruim, penalizando os eleitores. Vivenciamos um momento de turbulência, que marca nossa história. O pleito que se avizinha pode ser encarado como o mais importante e decisivo desde o início da redemocratização, há 33 anos. As últimas conquistas como a lei da ficha limpa, a proibição de financiamento eleitoral por empresa e a proibição de doações ocultas foram avanços valiosos. Mas temos de evoluir muito mais. E, é em meio a este momento, que precisamos evidenciar ainda mais a importância de um voto correto, consciente”, pontuou.

As denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelo email ccce@oab-al.org.br, pelo telefone 99176-4952, na sede histórica da OAB Alagoas, localizada no Centro de Maceió e via aplicativo ‘Contra o Caixa 2’, que está disponível para os sistemas Android e IOs e permite a qualquer cidadão denunciar casos suspeitos de prática de caixa 2 eleitoral nas eleições deste ano. “As denúncias podem ser feitas por meio de relato escrito, com a opção de envio de imagens, vídeos e áudios para a formação das provas contra as irregularidades”, acrescentou o presidente.



com Ascom/OAB-AL