Prefeitura de Porto Calvo, AL, prorroga inscrições para concurso

Data: 02/10/2018

As inscrições para o concurso da prefeitura de Porto Calvo, região Norte de Alagoas, foram prorrogadas até o próximo dia 15 de outubro. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Confira aqui o edital completo

Inicialmente, as inscrições terminariam nesta terça-feira (2). Agora os candidatos tem mais 13 dias para se inscriver. No total, estão sendo ofertadas 159 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam até R$ 4 mil.

As inscrições devem ser feitas no site da Copeve. O valor da inscrição varia conforme a escolaridade, R$ 70 para nível fundamental, R$ 90 para médio e R$ 120 superior.

De acordo com o edital, as provas serão aplicadas no dia 2 de dezembro. O resultado da seleção deve ser divulgado no dia 28 de fevereiro de 2019.

O certame prevê a oferta de 280 vagas, distribuídas por 60 cargos de nível fundamental, médio e superior, incluindo os de procurador e contador. Os salários e as cargas horárias ainda não foram definidos. A banca examinadora ficará sob a responsabilidade da Copeve.

Fonte: G1/AL