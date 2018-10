Semana Solidária da Abrasel promove alimentação gratuita para crianças de Maceió

Data: 01/10/2018



Até o dia 6 de outubro, estabelecimentos associados à Abrasel Alagoas e no Brasil recebem milhares de crianças de escolas, creches, instituições sociais e abrigos públicos na 16ª edição da Semana Solidária da Criança.

Em Maceió, entre os beneficiados, estão a garotada assistida pelo programa Criança: Futuro no Presente!, mantido pela Legião da Boa Vontade – LBV, no Bairro do Barro Duro. Serão 170 crianças e adolescentes da LBV, que pela primeira vez vão se alimentar em restaurantes e pizzarias, e também, o acesso a esses espaços. A meninada da Instituição, são oriundas de comunidades em vulnerabilidade social do município.

Os restaurantes que receberão as crianças da LBV serão o Armazém Guimarães, Boss e Super Pizza no Parque Shopping, no dia 3 de outubro, às 15h.

A gestora administrativa da LBV, Renata Lima, ressalta a importância do evento e da parceria. “É uma importante parceria às nossas crianças e adolescentes, por eles não terem acesso a espaços como esses. O evento promove cidadania e inclusão social”, declara a representante da Instituição.

As unidades da Abrasel Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e de Pernambuco são parceiras da LBV na Semana Solidária da Criança, proporcionando integração e inclusão social a milhares de crianças e adolescentes.

por Assessoria