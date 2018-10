Prefeito Marcius Beltrão inaugura pavimentação de ruas na Vila Matias e Barro vermelho

Data: 03/10/2018



O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão inaugurou na tarde da última terça-feira (2) a pavimentação de ruas na Vila Matias e também na localidade da Brasília, no Bairro Santo Antônio, popular Barro Vermelho. Participaram das inaugurações, o Vice- Prefeito Ronaldo Lopes, secretários municipais, servidores públicos, vereadores e a população das localidades beneficiadas.

As ruas pavimentadas na Vila Matias e no Bairro Santo Antônio, popular Barro Vermelho eram um sonho antigo da população, que esperaram pela pavimentação desde o surgimento daquelas localidades e agora estão felizes, com mais uma obra transformadora realizada pela gestão atual.

Inicialmente o Prefeito Marcius Beltrão e as demais autoridades inauguraram na Vila Matias as ruas: Santa Margarida, Machado, D.Pedro I, D.Pedro II, Padre Cícero, Duque de Caxias e Nossa Senhora Auxiliadora. Logo em seguida a comitiva se dirigiu para o Bairro Santo Antônio, onde inauguraram a Rua Brasília, Rua do Arama, Travessa do Arame e Beirão.

O vice Prefeito Ronaldo Lopes lembrou como eram as ruas antes do calçamento e a forma como a população vivia naquelas localidades e agora podem viver com dignidade.

“É uma satisfação muito grande poder entregar esse conjunto de ruas pavimentadas. Pavimentamos ruas em todos os bairros da cidade, a vida das pessoas passa a ter outra condição, quando concluímos obras como essas. Em breve entregaremos 9 km de asfalto em parceria com o Governo do Estado, ruas com grande fluxo de veículos. Continuaremos a fazer, atendendo aos anseios da população”, destacou.

O prefeito de Penedo Marcius Beltrão destacou a importância da pavimentação dessas ruas, que se transformaram em novos corredores de transporte, melhorando o fluxo de veículos nessas localidades e integrando-as com os demais bairros da cidade. Também recordou que quando assumiu a Prefeitura pela primeira vez em 2005, apenas uma rua na Vila Matias possuía calçamento, tendo realizado diversas obras em seu primeiro mandato e pavimentado diversas ruas em toda Penedo. Além disso, anunciou na Rua Brasília a construção da nova Escola Municipal de Educação Básica Douglas Aprado, que será construída no mesmo lugar da antiga escola estadual Jácome Calheiros.

“Após a eleição de 2008, Penedo estagnou novamente, mas a realidade agora é outra com diversas obras concluídas em toda a cidade, Penedo é a cidade campeã de obras do PAC das cidades históricas. Inauguramos mais cedo a quadra poliesportiva da escola Barão de Penedo e agora estamos entregando a comunidade a pavimentação dessas ruas que representa a melhoria na qualidade de vida de todos. Estou muito feliz por estar aqui realizando esse sonho. As pessoas só cobram de quem faz , o município tem avançado consideravelmente em todas as áreas”, afirmou.

Fonte: Ascom/PMP