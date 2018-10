Treze novos defensores públicos tomam posse em Alagoas

Data: 03/10/2018



Treze novos defensores públicos foram empossados nesta quarta-feira (3), em solenidade realizada no Palácio República dos Palmares, no centro de Maceió. Eles irão atuar em cidades do interior do estado que ainda não tinham atuação local do órgão.

Os novos defensores são:

Náira Ravena Andrade Araújo;

Hênio Ferreira de Miranda Júnior;

Thainá Cidrão Massilon;

Carina de Oliveira Soares;

Thiago Carniatto Marques;

Roana do Nascimento Couto;

João Augusto Shinhorin;

Ana Luíza Imoleni Miola;

Pedro Henrique Lamy;

Lucas Monteiro Valença;

Letícia Silveira Seerig;

Heloísa Bevilaqua da Silveira;

Bernardo Salomão Eulálio de Souza

Mais dois defensores devem ser empossados nos próximos dias. De acordo com o presidente do Conselho Superior do órgão, defensor público geral do Estado Ricardo Antunes Melro, a partir de agora a Defensoria passará a atuar em todas as comarcas de Alagoas.

“Somos a quinta Defensoria Pública no Brasil a alcançar esse marco”, disse Melro. Ele ressalta ainda que os novos defensores serão remanejados para municípios como Mata Grande, Delmiro Gouveia, Pão de Açúcar, Água Branca, Piranhas, Traipu, São José da Tapera, Batalha, São José da Laje, Santana do Ipanema, entre outros.

Fonte: G1/AL