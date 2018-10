WhatsApp libera função para ver vídeos sem sair da conversa; saiba como usar

Data: 03/10/2018

Uma aguardada (e já prometida) função do WhatsApp foi finalmente liberada para usuários Android nesta quarta (03). O aplicativo passa agora a contar com o modo Picture in Picture (PiP), que permite que você assista a vídeos de diversas fontes sem sair das conversas.

A informação foi confirmada pelo WABetaInfo, que sempre antecipa as novidades do aplicativo. A função já havia sido desenvolvida há tempo, só não foi liberada abertamente para todos os usuários por ainda necessitar de aprimoramento. Agora, ela está disponível para quem tem a versão 2.18.301 beta, disponível na Play Store.

Com o novo recurso, você não precisa mais sair da conversa para assistir a videos do YouTube, Facebook e do Instagram. Assim, você pode até fazer comentários sobre algum conteúdo em tempo real! Infelizmente, se você for para outra conversa, o vídeo é interrompido, o que não acontece em aparelhos com iOS. Por este motivo, é provável que isso seja disponibilizado também para Android em breve.

Como antecipar o recurso

Apesar de estar disponível para todo mundo, é necessário ser um testador das versões beta, que são liberadas antecipadamente. Para isso, acesse a página programa de testes do app e aceite se tornar um testador. Depois atualize o WhatsApp e pronto. Caso a função não seja liberada imediatamente, você pode desinstalar e reinstalar o app, mas não esqueça de fazer o backup das conversas!

Fonte: TNH1