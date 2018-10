Alagoas terá mais de 15 postos exclusivos para justificativa eleitoral

Data: 04/10/2018

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AL) divulgou nesta quinta-feira (4) que serão instalados 17 postos exclusivos para justificativa de votos de eleitores fora do seu domicílio eleitoral no domingo (7) em Alagoas. Com o objetivo de facilitar o acesso, haverá postos em municípios estratégicos pelo fluxo de turistas.

Na capital alagoana, haverá postos de justificativas de votos na orla, nos bairros de Pajuçara, Ponta Verde (base da Operação Policial Litorânea Integrada próxima ao Alagoinhas) e na Jatiúca (Posto 7).

Conforme o Tribunal, também funcionarão no rodoviário de Maceió, no Feitosa; no Fórum Eleitoral, na Gruta; no Maceió Shopping, em Mangabeiras; e no Pátio Shopping (Benedito Bentes).

Rio Largo também terá um posto de justificativa disponível e acessível para os que desembarcarem e embarcarem no dia da eleição, no aeroporto Zumbi dos Palmares.

Já em Maragogi, as justificativas poderão ser entregues no Centro de Informações Turísticas, na orla; em Japaratinga, na Secretaria Municipal de Educação e, em São Miguel dos Campos, no próprio cartório eleitoral.

A Câmara de Vereadores da Barra de São Miguel é o local onde está instalado o posto de justificativas do município. Em Marechal Deodoro, a estrutura da Justiça Eleitoral estará montada no Centro de Informações Turísticas e, em Piranhas, o Museu do Sertão foi o local escolhido para a recepção de justificativas de votos.

Com o preenchimento de um formulário, o eleitor também pode justificar seu voto em qualquer seção eleitoral. Basta portar, no domingo, o título de eleitor e um documento oficial com foto, ou o e-Título.

Caso o eleitor não consiga justificar seu voto no dia da eleição, deve apresentar, no prazo de 60 dias após cada turno de votação, requerimento ao juízo eleitoral onde está inscrito, pessoalmente ou pelos Correios.

Fonte: G1/AL