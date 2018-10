Um menor é morto e dois jovens feridos em atentado no litoral sul

Data: 04/10/2018

Um adolescente morto e dois jovens feridos à bala, esse é o saldo de um atentado registrado na noite desta quarta-feira (3) no Loteamento Barra Mar, na cidade da Barra de São Miguel, no litoral sul do estado.

As informações sobre o crime são escassas. Até o momento sabe-se, apenas, que a polícia foi acionada para uma vítima de arma de fogo no loteamento e ao achegar ao local encontrou um adolescente de 16 anos, sem identificação oficial, sem vida.

Momentos depois, a PM foi informada que outros dois jovens, identificados como Bruno dos Santos Barbosa, 20, e Atamiro José da Silva Nunes, 22, haviam dado entrada no UPA do Francês cada um com um ferimento por arma de fogo na região do tórax.

Após receber os primeiros socorros, as vítimas foram transferidas para o Hospital Geral do Estado, onde permanecem internadas. A polícia deve aguardar a alta hospitalar das vítimas para colher seus depoimentos e prender os autores do crime. O caso deve ser investigado pela polícia judiciária.

Já o corpo do adolescente foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal Estácio de Lima, onde será submetido à necropsia e posteriormente será liberado para sepultamento.



Fonte: AL24horas