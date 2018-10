Cabo da PM é esfaqueado em suposta tentativa de assalto na Ponta Grossa, em Maceió

Data: 05/10/2018

Um policial militar e um jovem de 23 anos foram esfaqueados durante uma suposta tentativa de assalto na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro da Ponta Grossa, em Maceió. Segundo a polícia, o militar foi atingido por oito facadas.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1ºBPM) estiveram no local onde testemunhas relataram que o cabo Renato Tavares Manta Filho, 33, pertencente ao 5º Batalhão, e Alison Rodrigues, estavam bebendo, quando foram surpreendidos por assaltantes.

Testemunhas disseram para a polícia que as vítimas reagiram a um assalto. Durante a ação, houve uma discussão e os criminosos teriam atingido as nítimas com golpes de faca. Após o crime, os assaltantes, que foram não identificados, fugiram do local.

Em entrevista ao G1, o tenente -coronel Aloísio, do 1º Batalhão, disse que o cabo vinha recebendo ameaças. “A primeira informação que temos é que ele recebeu ameaças, mas ele estava afastado do serviço da PM. Ele estava na porta de casa junto com o amigo, quando foram surpreendidos. Estamos verificando se o anúncio do assalto foi uma desculpa para matá-lo”, afirma.

“Hoje vamos conversar com essa segunda pessoa que levou a facada para tentar descobrir o que aconteceu. Vamos verificar as câmeras de segurança da região para ver se realmente foi uma tentativa de assalto”, diz o tenente-coronel.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Geral do Estado (HGE), no Trapiche para atendimento médico.

Ao HGE informou que o militar foi submetido a uma cirurgia no abdome e seu estado de saúde era considerado estado estável. Sobre Rodrigues, a unidade de saúde informou que ele fez uma drenagem de tórax e seu estado de saúde também é estável.

Fonte: G1/AL