De formato novo, Copa do Nordeste 2019 tem CRB x CSA na primeira fase; veja os grupo

Data: 05/10/2018



Na noite desta quinta-feira (4), a cidade de Maceió foi palco do sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2019. A competição está de cara nova para a próxima edição, com os 16 times sendo divididos em dois grupos de oito. A cerimônia, realizada no teatro Gustavo Leite, colocou os arquirrivais CSA e CRB em chaves opostas

O Galo ficou no Grupo A com Vitória, Santa Cruz, Fortaleza, Sampaio Correa, Sergipe, Salgueiro é Altos. Já o Azulão ficou na chave B ao lado de Bahia, Ceará, Náutico, Moto Club, ABC, Confiança e Botafogo-PB.

Representantes dos clubes marcaram presença no evento. O Bahia deixou a vaga em “suspenso” alegando inchaço no calendário de competições e deve se posicionar em definitivo sobre a participação ao fim desta temporada.

Pelos critérios pré-estabelecidos, as equipes enfrentam na primeira fase os adversários do outro grupo, ou seja, Grupo A x Grupo B, totalizando oito rodadas. Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final. Até a semifinal, os duelos serão disputados em jogo único. A final terá duas partidas.

O presidente da Liga do Nordeste, Alex Portela, ressaltou a remodelação no formato da competição como um fator impulsionador da competitividade.

“A cada ano a gente procura melhorar a competição. O importante é ter essa rivalidade. Não tenho dúvidas de que no próximo ano teremos um recorde de arrecadação em todos os jogos”, afirmou.

O calendário com a data dos jogos da primeira fase ainda vai ser definido pela CBF.

Veja, abaixo, os grupos:

Grupo A

CRB

Vitória

Santa Cruz

Fortaleza

Sampaio Correa

Sergipe

Salgueiro

Altos

Grupo B

CSA

Bahia

Ceará

Náutico

Moto Club

ABC

Confiança

Botafogo-PB

por Caio Lorena/TNH1