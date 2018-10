Renan e Cunha ampliam vantagem sobre Quintella e Biu em nova pesquisa

Data: 05/10/2018



Uma nova pesquisa divulgada nesta sexta-feira (5) pela TDL Pesquisa e Marketing voltou a apontar a eleição do deputado estadual Rodrigo Cunha e do senador e candidato à reeleição Renan Calheiros (MDB) para o Senado nas eleições deste ano. Os dois candidatos ampliaram a vantagem sobre os adversários, o senador Benedito de lira (PP) e o deputado federal Maurício Quintella (PR), que trocaram farpas e acusações na reta final da campanha.

De acordo com a pesquisa, Cunha lidera as intenções de voto com 44%, seguido do senador do MDB, que foi apontado por 30% dos 1.816 eleitores entrevistados. O deputado federal Maurício Quintella e no senador Benedito de Lira (PP), somados, chegam a 33%, pouco mais que a intenção de voto registrada por Renan. O deputado ficou com 17% das intenções de voto, praticamente empatado como senador do PP, que apareceu com 16%.

Flávio Moreno (PSL) ficou com 4%, Cícero Albuquerque (PSOL) com 2%, Sergio Cabral (PATRI) com 1% e Flávia Pires (PCO) registrou 0,56%. O número de indecisos na pesquisa ficou em 21% e os entrevistados que disseram votar branco ou nulo totalizaram 13%. A soma dos valores supera os 100% porque os entrevistados puderam apontar dois nomes para o Senado.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número AL 04906/2018. A margem de erro é de 2,3% (para mais ou para menos) e o intervalo de confiança é de 95%.

Fonte: CadaMinuto