Venda de bebida alcoólica fica proibida em Alagoas de 2h às 18h de domingo

Data: 05/10/2018

A venda de bebidas alcoólicas está proibida em Alagoas durante quase todo o domingo (7), dia das eleições. A proibição começa já na madrugada, às 2h, e vai até as 18h. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (5), a medida vale para hotéis, bares, restaurantes, vendedores ambulantes e outros estabelecimentos.

Ainda segundo o texto da publicação, quem descumprir a medida ficará sujeito a sanções penais, previstas no Artigo 63 e incisos da Lei de Contravenções Penais.

A portaria é assinada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Lima Júnior. Em entrevista, ele explicou o porquê da escolha desses horários, já que na última eleição a Lei Seca começou duas horas mais cedo.

“A experiência da eleição passada nos respaldou a escolher esse horário. Primeiro porque a gente contempla os empresários do ramo de bares e restaurantes. Segundo, a gente alcança nosso objetivo que é exatamente fazer com que a não venda do álcool seja um motivo para minimizar o risco na eleição”, afirma Lima Júnior.

Ainda segundo o secretário, o objetivo da Lei Seca no período eleitoral é evitar que disputas políticas se tornem violentas.

“Isso é uma ação de prevenção, para que a gente não tenha potencializados problemas com o uso do álcool em um momento tão importante para o país, para o estado. A diferença de opiniões deve ficar no meio político e, para isso, a gente recomenda o não uso do álcool, porque sabemos que ele estimula a mudança do comportamento, que pode transformar uma discussão política em algo mais grave”, diz o gestor da pasta.

Fonte: G1/AL