Com um a menos, CRB perde para a Ponte Preta por 1 a 0 no Moisés Lucarelli

Data: 06/10/2018



Na reestreia do técnico Gilson Kleina, a Ponte Preta derrotou o CRB por 1 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O gol da Macaca saiu de uma cabeçada do artilheiro André Luís, aos 27 minutos do segundo tempo. Após a expulsão de Willians Santana, o Galo ainda jogou os minutos finais com um jogador a menos.

Com a derrota, o Galo permanece na 17ª colocação da Série B, com 31 pontos. Já a Macaca vai a 40 pontos e pula para o 10º lugar. Concorrentes do Alvirrubro, Brasil de Pelotas e Juventude perderam as partidas que disputaram e deixaram a rodada favorável.

Próxima rodada

O CRB vai até Belém para enfrentar o Paysandu na abertura da 31ª rodada da Série B. A partida será na terça-feira (9), às 19h15, no Estádio da Curuzu. A Ponte Preta se desloca a Maceió para jogar contra o CSA, às 21h30 da sexta-feira (12), no Estádio Rei Pelé.

Fonte: TNH1