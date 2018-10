Adolescente desaparecido há oito dias é assassinado em Marechal Deodoro

Data: 08/10/2018



Um adolescente que estava desaparecido há oito dias foi assassinado com dois disparos de arma de fogo, e alguns ferimentos na nuca, mãos e cabeça, causados por arma branca. O crime foi registrado na Zona Rural de Marechal Deodoro, cidade da Região Metropolitana de Maceió.

De acordo com os militares do 5ª Companhia Independente da Polícia Militar, familiares do garoto, que não teve a identidade confirmada pela Polícia, informaram que ele era usuário de drogas, o que pode apontar uma motivação para o crime.

Uma equipe do Samu esteve no local, mas apenas constatou o óbito do jovem. Peritos dos Institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC) estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos sobre o crime.

Ainda não há pistas sobre a autoria do crime. Até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso.

Fonte: TNH1