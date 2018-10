Assaltante morre após perder controle de moto em Maceió

Data: 08/10/2018



Um jovem morreu e um adolescente de 16 anos foi apreendido após um assalto na Cidade Universitária, em Maceió, neste domingo (07).

Policiais Militares do Batalhão de Polícia de Guarda informaram que duas pessoas teriam denunciado o roubo de aparelhos celulares. Segundo elas, os dois suspeitos do crime estavam com armas de fogo em uma moto quando abordaram as vítimas.

De acordo com o registro da ocorrência, os assaltantes fugiram do local após o crime. Um conduzindo a moto e o outro, a pé. Este último foi capturado pelos policiais que verificaram no local que os celulares roubados estavam com ele e que se tratava de um adolescente de 16 anos.

Os militares informaram que deram continuidade às buscas e na rodovia BR-104, próximo à saída do Conjunto Eustáquio Gomes, encontraram o corpo do outro suspeito, ainda não identificado, caído na pista com um corte profundo na cabeça e várias escoriações.

Segundo testemunhas, o rapaz teria caído ao perder o controle da moto porque estava em alta velocidade.

A Delegacia de Homicídios e os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) estiveram no local após a confirmação do óbito do segundo suspeito.

O adolescente, as vítimas e o veículo foram levados à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi feito o Boletim de Ocorrência Circunstanciado, por se tratar de menor de 18 anos, pela prática de ato infracional de fato equivalente ao crime de roubo. Ele permanece detido.



Fonte: G1/AL