Com 48% de renovação, Nova Assembléia de Alagoas terá 14 partidos e 13 novos deputados

Data: 08/10/2018

O eleitor de Alagoas surfou na “onda” da nova política, que ganhou força na reta final da eleição e trouxe surpresas que nem as pesquisas, nem os melhores analistas conseguiram prever.

A renovação na bancada federal de Alagoas ficou dentro do esperado. Dos nove deputados eleitos, 4 vão estrear na Câmara dos Deputados. Um é suplente e conseguiu a cadeira de titular. Incluindo este nos “novos”, a renovação chega a 55%. No Senado, a renovação foi de 50%.

E na Assembleia Legislativa de Alagoas, a renovação foi muito próxima disso. Dos atuais 27 deputados, 14 foram reeleitos. A renovação, que chega com 13 caras “novas” é de mais de 48%.

As surpresas

De modo geral, a nova bancada está dentro do esperado. Os números batem com a projeção apresentada aqui (confira abaixo).

As surpresas ficaram com a baixa votação de candidatos como o ex-prefeito de Maceió e atual deputado federal Cícero Almeida (PHS) que teve apenas 8,4 mil votos e com a eleição de “apenas” 10 deputados (eram esperados 11) na coligação Avança Mais Alagoas, o que terminou deixando o atual líder do governo, o deputado estadual Ronaldo Medeiros (MDB), com mais de 24 mil votos na primeira suplência.

Também ficou na surpresa a baixa votação dos atuais deputados Carimbão Junior (Avante), Pastor João Luiz (PRTB), que tiveram pouco mais de 12 mil votos e Thaise Guedes, com pouco mais de 17 mil votos.

Com quase 17 mil votos, a ex-prefeita de Arapiraca, Célia Rocha, também teve uma votação abaixo do esperado, assim como o vereador Lobão (o mais votado em Maceió em 2016, com 27 mil votos), que teve quase 22 mil votos.

A eleição de Sílvio Camelo (PV), com pouco mais de 15 mil votos, era esperada em função da soma dos votos de legenda e dos candidatos de sua Coligação.

Inesperada mesmo foi a grande votação do Cabo Bebeto, que surfou na onda de Bolsonaro e teve mais de 30 mil votos, conseguindo uma vaga com votação maior do que muitos candiatos apontados como “favoritos”.

A ‘salada’ de letras

A nova Assembleia Legislativa de Alagoas terá 14 diferentes partidos – uma verdadeira sopinha de letras (veja quadro). A maior bancada será do MDB, que elegeu seis deputados, seguido do PP e PRTB, que elegeram 4 deputados cada um, enquanto o PSDB e o PSD conseguiram eleger dois deputados cada um. Outros nove partidos conseguiram eleger, cada um, um parlamentar.

Maioria do governo

O governador Renan Filho começa o próximo governo com maioria garantida na Assembleia Legislativa. Dos deputados eleitos, pelo menos 20 apoiaram sua eleição e devem formar sua base de apoio na Casa de Tavares Bastos. A tendência é que o apoio aumente um pouco mais durante o mandato, mas provavelmente o governador terá uma bancada de oposição maior do que hoje.

As mulheres

Alguns analistas apostavam que seria possível eleger até 7 mulheres para a Assembleia Legislativa de Alagoas. Chegou perto. Serão cinco deputados na nova legislatura, a maior bancada feminina da história da Assembleia Legislativa de Alagoas.

Como esperado, foram eleitas Jo Pereira, Cibele Moura, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante e Ângela Garrote. As outras duas mulheres que eram cotadas para “chegar lá” eram Thaise Guedes e Célia Rocha.

A previsão

Veja aqui a projeção feita por Marcelo Bastos, que subscrevi e compare com o resultado das urnas.

O acerto é de mais de 90%. Vale destacar que algumas “surpresas”, como as votações para mais de alguns candidatos, além da “onda” de votos no PSL, que cresceu na reta final, não puderam ser detectadas a tempo.

Veja a projeção e compare:

COLIGAÇÃO ALAGOAS COM O POVO I (PP, PRB, PROS, PTC, PSDB, DEM, PSB, PSC): Esta coligação faz de 6 a 7 eleitos. (Fez 8)

COLIGAÇÃO AVANÇA MAIS ALAGOAS II (MDB, SOLIDARIEDADE, PSD, PTB, PHS, PR): Esta coligação faz de 10 a 11 eleitos. (Fez 10)

COLIGAÇÃO ALAGOAS QUE O POVO QUER (PT, PV): Esta coligação faz de 0 a 1 eleito. (Fez 1)

COLIGAÇÃO AVANÇA ALAGOAS (PMN, PDT, AVANTE, PODEMOS): Esta coligação faz de 2 a 3 eleitos. (Fez 2)

COLIGAÇÃO CÍRCULO DEMOCRÁTICO (PRTB, PPS): Esta coligação faz de 3 a 5 eleitos. (Fez 5)

COLIGAÇÃO MUDA ALAGOAS DE VERDADE (PSL, PATRIOTAS, PPL): Esta coligação faz de 0 a 1 eleito. Candidatos que disputam a vaga: Francisco Sales (PPL), Sargento Ramalho (PPL). (Fez 1)