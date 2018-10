Renan Filho é reeleito governador de Alagoas com mais de 77% dos votos

Data: 08/10/2018



O candidato do MDB, Renan Filho, foi reeleito governador de Alagoas com votação de mais de 77% e mais de 1 milhão de votos, 857 mil votos a mais que o candidato do PSL, Josan Leite, que ficou em segundo lugar.

Com estes números Renan Filho se tornou um dos governadores melhores votados de todo o Brasil, nas eleições de 2018.

Outros que tiveram números expressivos foram os governadores eleitos dos estados co Ceará, Camilo Santana (PT), que teve 79% dos votos, e da Bahia, Rui Costa (PT), que teve 75% dos votos.

Uma das surpresas desta eleição foi o desempenho do candidato Josan Leite, que ficou em segundo lugar com mais de 143 mil votos, correspondendo a mais de 11% dos votos válidos.

A cientista política e professora universitária, Luciana Santana, disse em entrevista à TV Ponta Verde que este resultado se explica por causa da base do candidato do PSL na esfera nacional. “Ele fez uma militância maior na reta final da candidatura e muitos eleitores decidiram votar na legenda [ele é do mesmo partido do candidato à presidência Jair Bolsonaro, que ficou em primeiro lugar na votação] para manter uma coerência. Foi um voto ideológico, mesmo que ele não tivesse chances reais de vencer”, explicou.

O terceiro colocado na eleição para o Governo foi Pinto de Luna (PROS) que conquistou 94 mil votos, seguido pelo candidato Basile Christopoulos (PSOL) com 56 mil votos.

O último candidato, Melquezedeque Farias (PCO), não teve votos de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ele teve a candidatura indeferida pelo tribunal, por ser considerado inapto, mas como ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pôde ser votado nesta eleição.

Renan Filho é economista, tem 38 anos, e foi o mais jovem governador da história de Alagoas. Aos 25 anos foi eleito prefeito da cidade de Murici, na Zona da Mata alagoana, em 2004, sendo reeleito em 2008. Em 2010 deixou o cargo para ocupar uma vaga na câmara federal.

Ele acompanhou a apuração dos votos reunido com a família em seu apartamento, em um prédio localizado no bairro da Ponta Verde, e disse que só falaria com a imprensa amanhã (08). Por meio de sua assessoria ele emitiu nota agradecendo o resultado do pleito:

“O alagoano reconheceu o trabalho que executamos na primeira gestão. Um projeto que mudou o Estado para melhor, que fez avançar a educação, que fez avançar a saúde pública, que melhorou a segurança e a nossa infraestrutura. Eu fui candidato à reeleição exatamente para fazer mais. Fomos o Estado que mais cresceu em qualidade da educação no Brasil, segundo o Ministério da Educação. Somos também o Estado que mais reduz a violência no país, somos o Estado que mais investe com recursos próprios em saúde pública. Pelo somatório dessas coisas, aliadas à duplicação de rodovias, aos avanços no Canal do Sertão, às escolas em tempo integral, sem dúvida alguma, vamos avançar mais no futuro. Amanhã, no meu aniversário, com essa confiança que o povo alagoano mais uma vez nos empenhou, vou acordar mais ainda mais dedicado a manter o Estado no caminho do desenvolvimento”, disse.

Fonte: TNH1