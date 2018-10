Agentes são transferidos após briga dentro do Presídio do Agreste, em AL

Data: 09/10/2018



Dois agentes penitenciários do Presídio do Agreste, em Craíbas, foram transferidos para outros setores, após uma discussão com uso de armas dentro da unidade. A portaria da Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris) foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (9).

Segundo a publicação, a discussão aconteceu no último dia 4 e foi flagrada pelo sistema de videomonitoramento. Os servidores estariam com armas de fogo e arma branca o que, para a Seris, colocou em perigo a integridade física de colegas de plantão e visitantes de presos.

A portaria traz ainda que o caso foi confirmado pelo relato de testemunhas à Corregedoria do Sistema Prisional.

Depois da apuração do caso, os dois agentes forma removidos do Presídio do Agreste e transferidos para setores administrativos. Também foi determinado que o acesso deles em todas as unidades prisionais do estado está restrito, além da suspensão de horas extras.

Fonte: G1/AL