Alagoano Firmino é indicado ao prêmio ‘Bola de Ouro’

Data: 08/10/2018



O alagoano Roberto Firmino e o goleiro da seleção brasileira Alisson, foram incluídos na lista inicial do prêmio Bola de Ouro, concedido pela revista francesa France Football. Prestes a se apresentarem à seleção brasileira para os amistosos deste mês, eles apareceram na divulgação dos primeiros nomes indicados ao prêmio. A revista vai anunciar ao longo do dia a lista completa de 30 jogadores que vão brigar pela honraria. E a dupla brasileira já está garantida nesta relação, por conta das boas performances realizadas na última temporada europeia. Roberto Firmino se destacou com a camisa do Liverpool, time que chegou à final da Liga dos Campeões, mas foi batido pelo Real Madrid. Alisson, por sua vez, brilhou na Roma, eliminada justamente pelo rival inglês na semifinal da principal competição europeia. Na última janela de transferências, o goleiro deixou o time italiano para reforçar o Liverpool. A dupla também se destacou com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, na qual o Brasil caiu nas quartas de final, diante da Bélgica. Na relação de nomes já divulgada está Cristiano Ronaldo, que conduziu o Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões pela terceira vez consecutiva na temporada passada. Atualmente na Juventus, o atacante enfrenta acusação de estupro na Justiça dos Estado Unidos. Também aparecem o zagueiro uruguaio Diego Godín (Atlético de Madrid), o goleiro belga Thibaut Courtois (antes Chelsea, agora Real Madrid), o atacante argentino Sergio Agüero (Manchester City), o atacante galês Gareth Bale (Real Madrid), o atacante francês Karim Benzema (Real Madrid), o atacante uruguaio Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) e o meia Kevin De Bruyne (Manchester City). O prêmio será entregue pela revista France Football ao melhor jogador de 2018. A publicação irá revelar ao longo do dia outros 20 indicados ao troféu. O prêmio é entregue de forma independente do The Best, da FIFA, desde 2016. Nos dois anos que se seguiram, o vencedor foi o mesmo homem: Cristiano Ronaldo.



Fonte: Antena Crítica