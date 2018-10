Criança de 9 anos é baleada durante brincadeira com a arma do pai

Data: 08/10/2018

Policiais do Batalhão de Eventos (BPE) foram acionados nesta segunda-feira, 8, para uma ocorrência de disparo acidental na comunidade Aldeia do Índio, no bairro do Jacintinho. No local uma criança de 9 anos foi baleada pelo irmão de apenas 11 anos, quando brincavam com uma arma de fogo.

As informações preliminares repassadas à imprensa revelam que os meninos teriam encontrado a arma de fogo do pai que estava no guarda-roupa.

O menor de iniciais A.A.L. foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi submetido à drenagem de tórax e se encontra na recuperação pós-anestésica, em estado estável.

Segundo informações da Polícia Militar, quando a guarnição chegou ao local foi informada que arma em questão havia sido furtada. O pai das crianças não foi encontrado, nem teve o nomes informado.

Fonte: AL24horas