Prefeitura de Carneiros, AL, abre concurso com salários de até R$ 3 mil

Data: 08/10/2018



A Prefeitura de Carneiros, no Sertão de Alagoas, abriu as inscrições para concurso com salários de até R$ 3 mil e vagas para os níveis fundamental e médio. As inscrições podem ser feitas até 9 de novembro.

Confira aqui o edital completo

Estão sendo ofertadas 41 vagas, sendo 9 delas para pessoas com deficiência física. Os salários variam entre R$ 954 a R$ 3 mil.

Os cargos com vagas abertas são:

Agente de combate às endemias (2);

Agente comunitário de saúde – zonas rural e urbana (4);

Analista de controle interno (1);

Assistente Social (1);

Auxiliar de serviços gerais (4);

Auxiliar de vigilância escolar (4);

Cirurgião dentista (1);

Contador (1);

Enfermeiro (1);

Fisioterapeuta (1);

Guarda civil municipal (3);

Médico (1);

Motorista (4);

Nutricionista (1);

Procurador (1);

Professor de séries iniciais (4);

Psicólogo (1);

Técnico de enfermagem (3);

Vigilante (3).

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade exigida para o cargo. Para nível fundamental, a taxa é de R$ 80, para o médio R$ 100 e R$ 120 para nível superior.

Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e forem membros de família de baixa renda, poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição até a próxima quarta-feira (10).

As provas serão aplicadas no dia 9 de dezembro. Para o cargo de guarda civil municipal será realizado ainda um teste de aptidão física, no dia 6 de janeiro.

O resultado da seleção deve ser divulgado no dia 1º de fevereiro.

Fonte: G1/AL