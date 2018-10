Semthas inicia entrega das cestas nutricionais na zona rural de Penedo

Data: 09/10/2018



A Secretaria municipal do trabalho, habitação e assistência social- SEMTHAS iniciou na última terça-feira (9), a entrega das cestas nutricionais na zona rural de Penedo no Povoado Tabuleiro dos negros. 116 cestas estão estão sendo entregues para as gestantes e nutrizes da localidade, que estejam em dias com as condicionalidades do programa.

As entregas são referentes aos meses de julho e agosto, dando início também ao cronograma de setembro e outubro, cumprindo assim o calendário geral das entregas, para as gestantes e nutrizes cadastradas no Programa de complementação alimentar e nutricional, e em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

A entrega para gestantes e nutrizes prossegue nessa quarta-feira(10), nos povoados Capela e Marituba do peixe, as 9h e 14h, respectivamente .

A Assistente Social Leidy Ane Oliveira, Coordenadora do programa em Penedo ressalta que a entrega das Cestas está condicionada ao cumprimento do pré-natal e no caso das nutrizes, estar em dia com a realização do teste do pezinho e também com a vacinação do bebê.

De acordo com Leidy Ane Oliveira, algumas beneficiarias não compareceram a entregas anteriores e estão pendentes de justificação, podendo ter o benefício suspenso. As mesmas serão notificadas, devendo comparecer para justificar a ausência até 30 dias após a notificação, sob pena de ser desligada do Programa para inclusão de novas beneficiárias.

“Não deixem perder esse benefício, se for importante para vocês. Todas que ainda não receberam sua cesta devem procurar os CRAS nos seguintes dias e horários: CRAS Santo Antônio Segundas e quartas das 8h às 12h e no CRAS senhor do Bonfim Segundas e quintas, das 8h as 12h”, explicou.

CRONOGRAMA CONFIRMADO DA ENTREGA NA ZONA RURAL

09/10- Terça – tabuleiro- 9h/ Itaporanga-14h

10/10- quarta – Capela – 9h/Marituba – 14h

15/10 – segunda – Santa Margarida- 9h Palmeira Alta- 13:30h

18/10- terça – Ponta Mufina – 9h

19/10 – sexta – Cooperativa – 9h

Fonte: Ascom/PMP