Polícia Civil apreende arma de militar investigado por homicídio em Alagoas

Data: 10/10/2018



A Polícia Civil de Alagoas apreendeu nesta quarta-feira (10) uma pistola e um celular que pertencem a um policial militar investigado por homicídio qualificado em Porto Real do Colégio, município do Litoral Sul do estado. O nome do PM não foi divulgado.

A ação aconteceu em cumprimento a determinação de mandados de busca e apreensão, emitidos pela Justiça da Comarca daquele município.

A vítima foi identificada como Ednaldo da Silva Bezerra e tinha 22 anos quando morreu. De acordo com o delegado de homicídios Fábio Costa, o crime aconteceu no dia 14 de setembro deste ano, perto do Posto Fiscal.

Bezerra chegou a ser socorrido com vida e foi levado para um hospital de Propriá, em Sergipe. Ele morreu na unidade de saúde.

Uma comissão de delegados foi designada para investigar o crime. Outros detalhes não foram divulgados porque estão sob sigilo.

Participaram da ação equipes da Divisão Especial de Investigações e Capturas (DEIC) e da Delegacia de Recursos Especiais (Tigre).

Fonte: G1/AL