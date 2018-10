Reeleito, Renan Filho diz que obras terão prioridade e que haverá concursos públicos todo ano

Data: 10/10/2018



Em sua primeira entrevista após ser reeleito governador de Alagoas no 1º turno, Renan Filho (MDB) diz que as prioridades de seu novo mandato serão a continuidade e inauguração de obras e a realização de concursos públicos para vários setores. A entrevista ao repórter Amorim Neto foi exibida nesta terça-feira (9), no AL TV 2ª Edição.

Com relação à realização de obras, Renan Filho afirma que pretende, até o fim do ano, inaugurar obras que ficaram prontas durante o processo eleitoral e também dar início a outras.

“Nosso novo governo não começa no dia 1º de janeiro, ele já começou. E a primeira prioridade é concluir as obras que estão em andamento. Vamos inaugurar os novos Cisps [Centros Integrados de Segurança Pública], rodovias, escolas, ginásios e outras obras próximas de finalizar, como o Hospital da Mulher, as UPAs [Unidades de Pronto Atendimento] da capital, novas unidades do Vida Nova das Grotas e a primeira etapa da duplicação da AL-101 Norte, que não pudemos inaugurar por conta da legislação eleitoral”, diz.

Sobre infraestrutura, ele afirma que tem feito investimentos em diversos projetos. “Em Alagoas, temos feito vários investimentos em estrutura. Aeroporto melhor, estradas melhores, esgotamento, levando água para quem precisa”.

O incentivo à indústria para a geração de empregos também foi destacado pelo governador reeleito.

“Estamos lutando bastante. Fizemos várias obras de incentivo fiscal para várias indústrias. Isso melhora o emprego e prepara o estado para quando o Brasil sair da crise financeira”, ressalta o governador.

Renan Filho ainda reafirmou uma outra promessa de campanha, a de que serão realizados concursos públicos anuais para áreas como segurança pública e educação.

“Concursos anuais para polícia e professores. Isso garante o acesso e oxigena os quadros, além de não deixar as gerações muito distantes. Faremos também concurso para a saúde pública e Polícia Civil. Priorizei no meu primeiro mandato a convocação da reserva técnica da Perícia Oficial, algo que não era feito antes. Reforçando a polícia, estaremos complicando a vida dos bandidos”, avaliou.



Fonte: G1/AL